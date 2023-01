Highlights e gol Gubbio-Carrarese 1-2, Serie C 2022/23 (VIDEO)

di Marzia Bosco 20

Termina 1-2 la sfida tra Gubbio e Carrarese, valevole per la 25esima giornata della Serie C 2022/23. A firmare il primo vantaggio dei giallazzurri è stato Schiavi al 58esimo, pareggio trovato poi al 94esimo da Semeraro. Nulla di fatto però, all’ultimo istante è Latta a trovare la vittoria dei giallazzurri. I padroni di casa continuano a perdere così territorio in classifica restando al quinto posto a quota 40, gli ospiti invece salgono all’ottavo posto con 36 punti. Di seguito gli highlight del match.