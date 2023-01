Highlights e gol Crotone-Pescara 1-0: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 14

Il Crotone vince di misura sul finale, termina 1-0 contro il Pescara nella 22esima giornata del Girone C di Serie C 2022/23. I rossoblù fissano la seconda posizione in classifica con 54 punti grazie alla rete messa a segno da Vitale all’83esimo. Di seguito gli highlights del match.