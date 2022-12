Running, calendario Ultramaratona 2023: tutte le date e gli appuntamenti

Il 2022 ormai al termine è stato un anno particolarmente importante per il movimento dell’Ultramaratona Italiana, che ha visto tra l’altro i suoi migliori specialisti ben figurare nella rassegna iridata della 100km su strada, svoltasi a Berlino in agosto e nel Campionato Europeo della 24h, andato in scena a Verona nel mese di settembre. L’inizio del 2023 coincide anche con la ripartenza delle gare di lunga distanza su tutto il territorio italiano: un calendario ricco di eventi, alcuni dei quali sono indicati di seguito.

Come da tradizione, la prima ultramaratona dell’anno andrà in scena a Traversara di Bagnacavallo nel ravennate, sede dell’Ultramaratona della Pace sul Lamone. La manifestazione, amatissima dagli appassionati è organizzata da Enrico Vedilei, si svolgerà domenica 8 gennaio sulla consueta distanza dei 45km, lungo un anello di circa 6,5km da ripetere più volte. La settimana successiva, a Grosseto andrà in scena invece la terza edizione della 6 Ore della Maremma, mentre nell’ultimo week-end del mese il Club SuperMarathon Italia presenterà a Misano Adriatico una manifestazione speciale denominata Misano Marathon, articolata su diverse distanze fino ai 58km.

Il mese di febbraio, aperto ancora una volta in Romagna, più precisamente a Rosetta di Fusignano, con la 6 Ore Ippociok vedrà il suo fulcro nel week-end di sabato 25 e domenica 26. Il 25 è prevista infatti a Porto Recanati la seconda edizione della 100km del Conero, organizzata dal Grottini Team di Paolo Bravi. La manifestazione, che comprende anche una 50km, una 30km ed una staffetta 10x10km si correrà lungo il veloce circuito di 10km da ripetere, che nel 2022 ha visto le vittorie di Massimo Giacopuzzi e Silvia Luna. Nello stesso giorno, prevista a Torino, lungo l’anello del Parco Ruffini la 24h di Torino. Domenica 26, invece, sarà la volta delle Terre di Siena Ultramarathon, manifestazione di 50km che torna nella città toscana dopo due anni di assenza e della prima edizione della 6 Ore di Fiumicino.

Nel mese di marzo, ricco di 6h dislocate diverse località, da Fano a Policoro, da Putignano a Ripa Teatina, spiccano in particolare due manifestazioni: il 12 marzo a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, si correrà la Strasimeno, manifestazione sulla distanza di 58km, giunta alla 21esima edizione, mentre domenica 26 a Biella sarà la volta della Bi.Ultra. L’evento biellese prevede un’importante novità per il 2023: niente 24h-12h-6h, bensì gara a circuito di 1km sulla distanza dei 50km.

Ad aprile sono quattro gli eventi di grande rilievo da segnalare: si parte forte con la UMS (Ultra Milano Sanremo), gara sulla distanza dei 285km che partirà da Milano venerdì 14. Il giorno successivo, a Mestre prenderà il via L’Ultramarathon Festival Venice, sede del campionato italiano di 24h. Tradizionale collocazione del 25 Aprile anche per una delle gare storiche del panorama italiano, ovvero la 50km di Romagna, candidata come sede del campionato italiano di specialità, a cui seguirà il week-end successivo la kermesse del Cinisello Running Festival, anticipata rispetto alla collocazione di metà maggio del 2022.

Maggio sarà un altro mese ricco di 6h, dal Parco Nord di Milano fino a Banzi in provincia di Potenza, passando attraverso Monselice in Veneto e Foiano della Chiana in Toscana e non solo. L’attenzione però va puntata in particolare su due eventi: la Nove Colli Running, gara con epicentro a Cesenatico sulla distanza di 200km, anticipata al 6 maggio e la 100km del Passatore, candidata ad ospitare il campionato italiano e prevista come da tradizione dell’ultimo fine settimana del mese.

Giugno, in mezzo a tante 6h, presenta come da tradizione la Pistoia-Abetone, che farà segnare la sua edizione numero 46. La gara, in calendario domenica 25 sarà valevole come campionato italiano IUTA di corsa in salita.

Rimanendo in tema di titoli IUTA, il campionato di 6h si svolgerà invece a luglio nella notte tra l’otto ed il nove, in occasione della 6h di Roma, prevista nel suggestivo scenario di Villa De Sanctis. Sempre in tema di 6h previste a Luglio, occorre citare la 6 Ore de’Conti, in calendario il primo giorno del mese, a Serra de’ Conti in provincia di Ancona, una manifestazione relativamente giovane ma che ha già incontrato il favore di molti podisti. Sempre il primo luglio sarà in svolgimento in Veneto la Asolo 100km, una delle gare più affascinanti e dure dell’intero circuito. L’ultimo week-end del mese, nei giorni 29 e 30, sarà invece focalizzato su Santo Stefano di Sessanio, splendido borgo abruzzese in provincia de L’Aquila. L’Ultramaratona del Gran Sasso d’Italia 50km, prevista la domenica, sarà preceduta il sabato da una 6h ed una 8h che si snoderanno lungo le vie di questo piccolo angolo d’Italia.

Agosto, oltre alle immancabili 6h, tra cui occorre citare quella di Curinga, dura ma molto amata, vede il suo appuntamento più noto nella kermesse Orta 10in10, organizzata sul lido di Gozzano, nel novarese dal Club SuperMarathon. Le gare inizieranno il giorno 5 e proseguiranno fino alla vigilia di Ferragosto. Per quanto riguarda invece settembre, la tradizionale Lupatotissima, vedrà gli appassionati sfidarsi sulle prove di 24h, 12h e 6h nei giorni 16 e 17.

Ottobre sarà un mese particolarmente ricco di eventi. Il primo week-end del mese ospiterà ancora una volta ad Andora, nel savonese, la UltrAndora Run, manifestazione di 12h e 6h disegnata da Luciano Costa nell’incantevole zona del porto cittadino. Il week-end del 7-8 ospiterà invece, lungo il tracciato a circuito del Parco del Valentino (Torino), la 100km delle Alpi; sempre in tema di 100km, è da segnalare la nuova collocazione di ottobre, più precisamente il 21, per la Hybla Major 100. La gara siciliana, che si snoda lungo un percorso meraviglioso con partenza da Caltagirone ed arrivo ad Avola, nelle precedenti edizioni era andata in scena a luglio. Sempre ad ottobre, ad Azzano, in Lombardia, si svolgerà il campionato italiano IUTA di 6h su pista.

Il mese di novembre sarà invece incentrato su due eventi entrambi previsti domenica 12: la Ultra K Marathon, a Salsomaggiore Terme, gara sulla distanza di 50km giunta alla sua sedicesima edizione e la 6 Ore dello Jonio, prevista sul circuito cittadino di Palagiano, in provincia di Taranto.

Un capitolo a parte merita, infine, il circuito della Backyard Ultramarathon, il format ad eliminazione, spesso noto in Italia con la denominazione di Ultimo Sopravvissuto, che sta spopolando in molte nazioni e che vedrà nel corso del 2023 ben quattro eventi anche in Italia: 31 marzo Ultimo Sopravvissuto a Castellaneta Marina (Taranto), 2 giugno Ultimo Sopravvissuto a Faenza (Ravenna), 28 ottobre L’immortale a Monselice (Padova), 11 novembre Ultimo Sopravvissuto a Milano.