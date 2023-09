Highlights e gol Catania-Crotone 0-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

Il Catania perde all’esordio in Serie C contro il Crotone, termina 0-1 all’Angelo Massimino. Dopo una prima frazione totalmente a favore, seppur sfortunata, per i rossazzurri, sono gli ospiti a vincere il match. E’ Tribuzzi a sbloccare il risultato al 65esimo con un colpo di testa perfetto sul secondo palo. Di seguito il video del gol.