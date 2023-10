Highlights e gol Benevento-Crotone 3-2: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 70

Il Benevento vince in rimonta per 3-2 contro il Crotone, nella sesta giornata di Serie C 2023/24. Dopo un doppio vantaggio da parte degli ospiti con D’Ursi e Vitale, sono la doppietta di Simonetti e il gol di Pastina a firmare la vittoria per i padroni di casa. Di seguito il video con gli highlights.