Highlights e gol Arzignano-Vicenza 0-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 7

Gli highlights e le azioni salienti di Arzignano-Vicenza, match terminato 0-1 e valido per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Primo tempo con occasioni da ambo le parti che non mettono a repentaglio il risultato. Nella ripresa sale l’azione del Vicenza che, sul finale al 92′, trova il vantaggio con Filippo De Col. Il difensore veneto stacca di testa su un corner di Costa dalla sinistra e la schiaccia all’angolino per lo 0-1.