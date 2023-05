Foggia-Potenza, solo 350 biglietti ospiti: “profondo rammarico e totale dissenso”

In una nota diffusa dall’ufficio stampa, il Potenza Calcio, ha espresso “profondo rammarico e totale dissenso” per la decisione di destinare solo 350 biglietti ai tifosi della squadra lucana, per il match in casa del Foggia di domani.

“Apprendiamo con stupore quanto deciso dalle autorità competenti, in ordine al servizio di pubblica sicurezza, disposto per la gara Foggia-Potenza. La nuova limitazione che non consentirà una piena partecipazione dei sostenitori rossoblù ci fa esprimere profondo rammarico e totale dissenso verso l’organizzazione dei playoff che dopo la trasferta di Picerno (dove il Potenza ha vinto per 1-0) penalizzerà ancora una volta il seguito dei nostri tifosi. Giovedì scorso a Picerno abbiamo assistito ad una bellissima giornata di sport, dentro e fuori dal campo, dove ancora una volta il pubblico di Potenza ha dimostrato la sua maturità con un comportamento caratterizzato solo da tanta passione, puro divertimento e rispetto delle regole. Resta inverosimile come tutto ciò si possa realizzare quando la stessa Lega Italiana Calcio Professionistico, anche attraverso il comunicato del 6 marzo scorso, numero 188, contempla espressamente la necessità di assicurare la congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata”, scrive la società.

Il Potenza ha ricordato che lo stadio Pino Zaccheria dispone di una capienza di circa undicimila posti con un settore ospiti per mille unità, già limitato a 500, e come se non bastasse con il nuovo provvedimento limiterà ulteriormente il seguito dei tifosi rossoblù nel numero di 350. Inoltre il club rossoblù ha posto il focus su alcune dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di presentazione dei play off:“… ci guarderanno moltissime persone e a loro, ai tifosi, mi sento di indirizzare un messaggio: vedrete un grande spettacolo, seguite le vostre squadre con passione e correttezza. Riempite gli stadi con calore, voi siete la forza della Serie C …”. Queste dichiarazioni, per il Potenza calcio, “sono in evidente dissonanza con quanto si sta verificando alla vigilia di questi importanti appuntamenti”.