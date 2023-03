Fa pipì in campo, espulso l’attaccante del Lecco: accade in Serie C

di Redazione 1

L’espulsione più curiosa del week end (e forse della stagione) calcistico è tutta di Cristian Bunino, allontanato dal direttore di gara mentre ultimava il riscaldamento nel match contro il Piacenza. Il motivo? Ha fatto pipì dietro una porta. A svelare il motivo di quel provvedimento è stato il tecnico Luciano Foschi: “Sì, un peccato quell’espulsione. Ma ha fatto la pipì in campo. Non so perché l’abbia fatto, evidentemente gli scappava e non conosceva il regolamento. Io ho protestato con l’arbitro, ma neanche tanto. La regola c’è, è proibito”. Attesa anche una squalifica che in ogni caso farà giurisprudenza, visto che non ci sono precedenti.