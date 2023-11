Coppa Italia Serie C 2023/2024, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti

Entra ormai nel vivo la Coppa Italia di Serie C 2023/2024, ecco allora di seguito il tabellone aggiornato per quanto riguarda i quarti di finale della competizione organizzata dalla Lega Pro. Si stanno disputando gli ottavi di finale, in gara unica così come vuole il regolamento, e conosciamo già i possibili incroci sorteggiati per i quarti di finale della manifestazione. Di seguito ecco allora tabellone e accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia diSerie C.

TABELLONE QUARTI COPPA ITALIA SERIE C

Vicenza o Triestina vs Cesena o Rimini

Virtus Entella o Pontedera vs Padova o Lumezzane

Catania o Crotone vs Pescara o Latina

Avellino o Juve Stabia vs Lucchese o Juventus U23