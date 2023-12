Coppa Italia Serie C 2023/2024, il Padova prosegue il suo cammino: battuto 1-0 il Pontedera, è in semifinale

Il Padova prosegue il suo grande avvio di stagione, supera 1-0 il Pontedera e conquista la semifinale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La sfida parte con gli ospiti in avanti e difatti dopo neanche 10 minuti arriva il vantaggio per merito di Kirwan. Con un destro deviato da distanza ravvicinata supera Lewis e sblocca il risultato. Il Pontedera dopo qualche difficoltà iniziale e il gol subito, finalmente riesce ad entrare nel match e si fa vedere spesso nell’area avversaria, anche se occasioni clamorose non se ne segnalano. Il punteggio resta sullo 0-1, con la parte finale dei primi 45′ che appartiene a un Padova alla ricerca del raddoppio, senza però trovarlo.

TABELLONE

L’equilibrio prosegue anche nella prima parte della seconda frazione, con le due squadre che a vicenda riescono a rendersi più o meno pericolose, ma con il passare dei minuti è la squadra padrona di casa che giustamente tenta il tutto per tutto alla ricerca del pareggio. I pericoli maggiori scaturiscono quasi sempre dal piede di Angori, che è davvero l’ultimo ad arrendersi: nel recupero un suo tiro dall’interno dell’area viene ribattuto da Kirwan che salva il risultato e permette al Padova di avanzare. Si tratta del 21esimo risultato utile consecutivo.