Coppa Italia Serie C 2023/2024: il Lumezzane evita i rigori, piega l’Arzignano e vola agli ottavi

Il Lumezzane piega l’Arzignano Valchiampo nella sfida che ha aperto il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. I sedicesimi, che si dipaneranno tra oggi e domani, emettono il primo verdetto: la formazione di casa, passata in vantaggio al 29′ con Capelli, sembrava a un passo dalla vittoria quando al 95′, nell’ultimissimo secondo del match, Lunghi ha firmato il clamoroso pareggio degli ospiti con un colpo di testa sulla punizione laterale di Bordo.

A quel punto pareva così tutto apparecchiato per assistere alla lotteria dei calci di rigore, invece, ecco il nuovo colpo di scena, ancor più incredibile: al 119′ arriva il nuovo vantaggio della formazione lombarda grazie al colpo di testa di Ilari, che evita in questo modo di passare dai penalty e fa gioire il pubblico del Saleri. Il 2-1 in extremis regge nonostante l’assalto disperato dei berici e così agli ottavi ci va il Lumezzane, che sfiderà una tra Padova e Giana Erminio.