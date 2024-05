Combinazioni Supercoppa Serie C Cesena-Juve Stabia (e Mantova): tutti i calcoli

Le combinazioni della Supercoppa Serie C 2023/2024: ecco come funziona, gli scenari e i calcoli per Cesena-Juve Stabia con il Mantova che osserva e può vincere il trofeo dal divano. Si gioca la terza e ultima giornata del mini girone a tre tra le vincitrici dei gironi A, B e C della Serie C ed è tempo di verdetti: possono vincere tutte e tre le squadre, andiamo a vedere come ciascuna tra Mantova, Cesena e Juve Stabia può aggiudicarsi il titolo. Ricordiamoci che in caso di parità tra due o più squadre i criteri sono i seguenti: la differenza reti nelle gare del girone; il maggior numero di reti segnate nelle gare del girone; il maggior numero di reti segnate nella gara esterna del girone. In caso di ulteriore parità, l’incredibile monetina.

LA CLASSIFICA PRIMA DI CESENA-JUVE STABIA

Mantova 3 punti (5;3) Cesena 3 punti (2;1) Juve Stabia 0 punti (1;4)

IL MANTOVA VINCE LA SUPERCOPPA SERIE C SE…

I lombardi hanno già giocato le loro partite e ne hanno persa una, contro il Cesena in casa per 1-2, vincendo invece la seconda, in trasferta contro la Juve Stabia per 1-4. Questo vuol dire che il Mantova deve tifare per la Juve Stabia ma… non troppo. Il Mantova vince la Supercoppa di Serie C se:

la Juve Stabia vince contro il Cesena con al massimo quattro gol di scarto

IL CESENA VINCE LA SUPERCOPPA SERIE C SE…

I romagnoli hanno vinto la prima partita giocata, quella contro il Mantova per 2-1 in trasferta, adesso hanno il destino nelle proprie mani, perché basterà semplicemente un pareggio. Occhio però perché con una sconfitta con qualsiasi risultato non sarà più possibile vincere la coppa. Il Cesena vince la Supercoppa di Serie C se:

non perde contro la Juve Stabia

LA JUVE STABIA VINCE LA SUPERCOPPA SERIE C SE…

I campani hanno perso malamente la prima partita giocata, quella contro il Mantova per 1-4. Adesso la situazione è complicata: la squadra di Castellammare deve vincere, ma deve farlo con almeno cinque gol di scarto. In caso di vittoria con un punteggio più basso sarà il Mantova a festeggiare dal divano.