Catania promosso in Serie C: gli etnei festeggiano il ritorno tra i professionisti

Il Catania è stato ufficialmente promosso in Serie C con sei giornate di anticipo. E’ festa grande per le strade della città etnea, in trepidante attesa di buone notizia dal neutro di Caltanissetta, dove il Canicattì ha ospitato i rossoazzurri trasferendosi per motivo di ordine pubblico. E in effetti, è scattata la festa: vinto polverizzando i record il girone di Serie D dalla squadra di Ferraro, che torna tra i professionisti grazie alla nuova proprietà targata Ross Pelligra e prova a dimenticare il drammatico fallimento di un anno e mezzo fa, quando la società siciliana fu esclusa dalla Serie C, dove adesso torna, a metà stagione. 19 marzo 2023, giornata storica per il club dell’elefantino, che non poteva festeggiare una promozione dal 2006, anno del ritorno in Serie A.