Caldiero promosso in Serie C, il miracolo del mister-netturbino

E’ un vero e proprio miracolo quello del Caldiero, squadra neopromossa in Serie C da outsider assoluta. Il piccolissimo club che per la prima volta giocherà un campionato professionistico rappresenta un piccolo comune in provincia di Verona, appena ottomila abitanti e tanta euforia per come sia riuscito a vincere il proprio girone di Serie D mettendosi alle spalle squadre ben più blasonate.

E gran parte dei meriti sono dell’allenatore Cristian Soave, che non vive solo di pallone: lavora infatti come netturbino per l’azienda pubblica dei rifiuti e prima di arrivare al campo di allenamento ogni mattina alle 4 inizia il turno da operatore ecologico, poi indossa un’altra tuta, quella del mister.

E come spiega in un’intervista al Corriere Veneto, il mister-netturbino cinquantenne non intende abbandonare l’altra professione, nemmeno durante la prima storica stagione in Serie C: “Per quanto mi riguarda, almeno per la prima stagione in C, non me la sento di lasciare il lavoro di netturbino, sto valutando il part time o la richiesta di un’aspettativa”.