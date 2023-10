Serie C: il Monopoli batte il Brindisi e supera la zona retrocessione

Terminata la sfida tra Brindisi e Monopoli, valida per l’undicesima giornata del girone C di Serie C. A vincere è stata la squadra ospite, che si è imposta per 1-2.

Nel primo tempo poche emozioni fino al finale. Prima occasione della gara all’11′ per il Brindisi: Cancelli serve Ganz che da buona posizione conclude centralmente, il tiro non crea nessun problema a Perina. Arriva il primo tiro in porta del Monopoli al 27′: colpo di testa di Starita, la conclusione è centrale e Albertazzi para comodamente. Al 36′ Bunino stacca di testa, la sua conclusione viene ribattuta da un difensore del Monopoli. Al 45′ arriva il gol degli ospiti: Starita conclude dal limite, il suo tiro trova una deviazione decisiva che fa terminare il pallone in buca d’angolo, 0-1.

Nel secondo tempo tante occasioni da tutte le parti. Bunino si divora il gol del pari al 55′: l’attaccante del Brindisi spreca un’occasione da rete a tu per tu con il portiere. Al 64′ arriva il raddoppio del Monopoli: deviazione sfortunata di Cappelletti che termina nella propria porta, 0-2. Al 78′ occasione per il tris del Monopoli: Borello salta Monti e conclude, ottima risposta di Albertazzi. Accorcia il Brindisi all’89’: Nicolao la butta in rete con un colpo di testa.