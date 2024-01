Atalanta U23-Renate rinviata per nebbia: ecco cosa succede con le scommesse

Atalanta U23-Renate, sfida valida per la ventitreesima giornata della Serie C 2023/2024, è stata rinviata per la forte nebbia a Caravaggio. Il posticipo del girone A, dopo un posticipo di circa tre quarti d’ora per capire se si potesse diradare un po’ la coltre bianca sul campo dello stadio Comunale, è stato rinviato in modo definitivo dall’arbitro Caravaggio, che non ha riscontrato possibilità di disputarla regolarmente. Ma cosa succede con le scommesse?

Il regolamento è sempre lo stesso: se la partita sarà recuperata entro 72 ore le quote rimarranno valide, in caso contrario invece la quota verrà portata a 1 sia nelle multiple che nelle singole, diventando di fatto ininfluente sulle giocate, “void”. Nel caso di una scommessa singola i soldi verranno rimborsati dall’agenzia di scommesse. Nel caso in cui la quota invece era inserita in una multipla, verrà tolta dalla schedina e quindi di conseguenza si abbasserà anche la vincita potenziale.