Lega contro Gravina, Lotito: “Nello sport contano i risultati, non è politica”

Alcuni esponenti della Lega di Salvini hanno attaccato Gabriele Gravina, chiedendo le dimissioni del presidente della Figc, dopo il caso scommesse che ha coinvolto i due azzurri Tonali e Zaniolo. Sul tema è intervenuto anche il Senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito: “Nello sport non ci dovrebbe essere la politica, ma la valutazione concreta e fattuale dei comportamenti e dei risultati. Lo sport è basato sui risultati e, quindi, fatevi una domanda e datevi una risposta”, ha detto all’assemblea degli enti locali organizzata da Forza Italia a Monza. “Sicuramente ci sono dei problemi che vanno affrontati. Mi dicevano – ha concluso Lotito – che il Pd tutela e difende il presidente della Federazione, quindi vorrei capire quali sono i motivi per cui si chiedono le dimissioni e quali sono i motivi per cui eventualmente viene fatta questa difesa”. “Io più che pensare alle dimissioni di qualcuno penso alla promozione di attività che consentano di limitare l’impatto di queste cose”, è stato invece il commento del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.