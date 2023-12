Lecce-Frosinone, Di Francesco: “Mazzitelli non ci sarà. Harroui in crescita”

Lecce e Frosinone sarà uno scontro salvezza importante. Nella giornata di vigilia del match ha parlato Eusebio Di Francesco che ha aggiornato circa le condizioni su diovers giocatori infortunati, primo fra tutti Mazzitelli. Queste le parole del mister dei ciociari.

Di Francesco: “Mazzitelli non ce la farà, sta lavorando ancora a parte. La speranza è di averlo con la Juventus. Monterisi non si è allenato ancora con la squadra. Domani vediamo. Gli faccio i complimenti perchè ha giocato 95 minuti nonostante a fine primo tempo avesse una caviglia che era il doppio del normale. Complimenti a lui e al suo senso di appartenenza. Ha giocato anche una buona partita. Loro hanno delle ottime ali, Oyono è piu abituato di Lirola a giocare a sinistra. Oyono ieri ha avuto un piccolo problemino in allenamento, domani valuteremo. In difesa abbiamo poca scelte, specie sugli esterni. Valuteremo anche le caratteristiche degli avversari ma in primis conto di mettere i miei calciatori nelle posizioni migliori. Non decide Kaio se giocare contro la Juve o meno, nè lui nè gli altri. Non decidono i calciatori, prima della Juve abbiamo il Lecce e la Coppa dove vogliamo andare a fare una grande figura. Col Lecce farò giocare la formazione migliore. Anche Cuni ha avuto dei problemini, domani per me sarà importante capire chi avrà recuperato per sabato. Dopo sabato vedremo per martedi e dopo il Napoli penseremo alla Juve“.

E ancora: “Mi auguro che inizino a far gol i nostri attaccanti perchè ne abbiamo bisogno, anche dal punto di vista mentale aiuta. Sia che siano gli esterni che le prime punte. Brescianini è mancino, sta crescendo tantissimo e si avvicina molto alle mie caratteristiche. Ha le qualità per crescere ancora tanto e per imparare ad inserirsi e far gol. Gelli, Harroui e Lirola sono cresciuti negli allenamenti, Lirola l’ho gestito maggiormente in settimana perchè siamo in piena emergenza in quella zona. Harroui sta crescendo molto e sono contento. Sta andando un po’ oltre negli allenamenti e già sabato lo vedo in maniera diversa rispetto al Torino“.