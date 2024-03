Lazio, sospiro di sollievo: Luis Alberto disponibile per la Juventus

Si può tirare un sospiro di sollievo in casa Lazio. Luis Alberto è infatti disponibile per la Juventus, avversaria dei biancocelesti nella 30a giornata di Serie A. Lo spagnolo figura regolarmente tra i venti convocati di mister Tudor per la gara dell’Olimpico, con calcio di inizio alle ore 18:00, nonostante l’allarme infortunio scattato nella giornata di ieri. Il fantasista aveva infatti saltato l’allenamento di rifinitura per via di un affaticamento muscolare che rischiava di renderlo ineleggibile per la sfida contro i bianconeri, match in cui la Lazio dovrà puntare al bottino pieno per tentare di scalare la classifica e agganciare almeno la zona Conference League.

Non è da escludere, dunque, che Luis Alberto, in accordo con lo staff medico, non abbia preso parte all’allenamento in via precauzionale. Rimane tuttavia un punto interrogativo sulle sue reali condizioni fisiche. Un piccolo problema muscolare dello spagnolo potrebbe spingere Tudor a lasciare il suo numero 10 in panchina all’inizio, inserendo nella formazione titolare Daichi Kamada, elogiato da Tudor nella conferenza stampa della vigilia. In dubbio la presenza dal primo minuto anche di Lazzari, alle prese con un piccolo fastidio al polpaccio.