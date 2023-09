Lazio, Sarri: “Non siamo mai andati via, niente ansia per il risultato”

“Presto per dire che siamo tornati? Non siamo mai andati via, nelle ultime 4 abbiamo fatto 7 punti con due trasferte con Juventus e Napoli. Fare una media punti così è tanta roba; paghiamo le prime due partite e per rimettere a posto questo ci vorrà tempo. Il ritiro stavolta è stato obbligatorio, ma di solito è facoltativo. Abbiamo cercato di analizzare la situazione da un punto di vista tattico e mentale. Ho detto ai ragazzi di preoccuparsi della prestazione e di non andare in ansia per il risultato, noi dobbiamo tornare a fare prestazioni di buon livello e stop“. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, commenta la vittoria contro il Torino per 2-0 ai microfoni di Dazn. Poi una battuta sui singoli: “Castellanos? Io due punte non le ho mai fatte giocare, se manca un quarto d’ora e siamo sotto si può fare ma è qualcosa che non mi dà gusto e lo farò di rado. Rovella è uno che vuole sempre la palla e ha un ottimo palleggio, ma i giocatori bisogna inserirli nei contesti, con Kamada e Luis Alberto non so se ce la facciamo a sostenerlo questo terzetto“, conclude Sarri.