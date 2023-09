Lazio, report da Formello: differenziato per Pedro e Vecino. Riposo per Pellegrini

Ultimo giorno di fatiche per la Lazio prima del rompete le righe di Maurizio Sarri che ha concesso due giorni di riposo ai suoi. La pausa per le nazionali concede respiro alla truppa biancoceleste e il tecnico, impegnato nei giorni scorsi a cercare di inserire i nuovi nei suoi schemi, ha deciso di lasciare 48 ore di stacco a tutti i giocatori rimasti a Formello.

Tra questi Pedro e Vecino che continuano a fare lavoro differenziato e all’inizio della prossima settimana dovrebbero riaggregarsi al gruppo in pianta stabile. Discorso simile per Luca Pellegrini, fermato da una botta al polpaccio e rimasto precauzionalmente a riposo. La truppa laziale si rivedrà a Formello lunedì, mancheranno ancora i nazionali ma Sarri inizierà a lavorare per preparare la sfida alla Juventus nella quale non sono da escludere cambiamenti, anche per iniziare a far entrare nelle rotazioni i nuovi arrivati.