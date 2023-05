Lazio, Milinkovic-Savic: “Vogliamo la Champions. Il futuro? A Roma si sta bene”

“È stata una stagione bella ma non è ancora finita: sono rimaste poche partite quindi daremo tutto per arrivare là dove volevamo, ai gironi di Champions”. Sergej Milinkovic-Savic, ospite del nuovo episodio della serie DAZN Heroes, ha chiare le intenzioni in vista del rush finale di questa stagione. Il capitano della Lazio ha poi parlato del rapporto con il goleador biancoceleste Ciro Immobile: “Con tutti questi assist direi che ci capiamo bene, so sempre dov’è, anche quando non lo vedo lo sento eso che è sempre pronto – racconta il serbo sul suo rapporto col compagno di squadra – Anche lui forse sa che gli posso dare assist senza vederlo perché ci capiamo”. E a questo proposito, il “Sergente” rivela: “Preferisco fare assist piuttosto che gol, così le persone felici sono due. Molti mi dicono che dovrei tirare di più, ma preferisco metterla dentro per un mio compagno”.

Sul suo futuro: “A Roma si sta bene, sono qui da 8 anni e mi godo ogni giorno. I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole”. Invece su Maurizio Sarri, racconta: “Mi diverto molto con lui. Questo è il secondo anno e abbiamo capito il suo gioco, il primo anno abbiamo avuto difficoltà. Fa correre tanto, è dura, ma se non corri non si può giocare a calcio. Con Inzaghi utilizzavamo di più la soluzione con palla alta, con lui giochiamo palla a terra. La semplificazione del gioco è quello che vuole il mister da noi: si fanno pochi tocchi, ti muovi di più, dai più spazio all’altro”.