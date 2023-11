Lazio, Lotito: “Sarri non è mai stato in discussione”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri non è in discussione. “Ma quando mai. Sarri non è mai stato in discussione”, afferma il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito, rispondendo ai cronisti alla Camera dopo la vittoria di ieri in Champions League sul Celtic. “È chiaro che per raggiungere gli obiettivi si deve lavorare all’unisono: la struttura tecnica, la società, fino ai magazzinieri e ai medici, chiunque è fondamentale per creare quel clima di sinergia e l’ambiente sereno e determinato a raggiungere di comune accordo gli obiettivi previsti”, aggiunge il numero uno del club biancoceleste.