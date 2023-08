Lazio, Kamada si presenta: “Felice di aver firmato qui”. Intanto Luis Alberto torna in gruppo

Tempi di presentazioni e di ritorni in campo in casa Lazio. Il club biancoceleste nelle scorse ore ha accolto Kamada, centrocampista ex Eintracht Francoforte arrivato a parametro zero nella Capitale. Nella stessa giornata è stato tempo di reintegro in gruppo di Luis Alberto che ha svolto con tutti gli altri compagni di squadra l’allenamento.

Queste le parole d Kamada su Instagram: “Sono molto felice di aver firmato con la Lazio e di compiere il mio compleanno qui a Roma. Ringrazio i tifosi per tutto il loro affetto e per gli auguri di buon compleanno. Forza Lazio“. Nella stessa giornata della firma di Kamanda, anche Luis Alberto ha ripreso a pieno la sua vita biancoceleste: il giocatore ha preso parte alla seduta mattutina in vista dell`amichevole di domani sera contro il Girona. Dopo un`iniziale attivazione muscolare e un successivo lavoro atletico, la squadra di Sarri ha concluso il lavoro con un`ampia esercitazione tattica. Luis Alberto nei giorni scorsi non era partito per la trasferta inglese della Lazio perchè in attesa della proposta di rinnovo di contratto da parte del club