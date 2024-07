Lazio, Guendouzi: “Abbiamo una buona squadra, possiamo vincere l’Europa League”

Mateo Guendouzi non pone limiti per la prossima stagione della Lazio. “Abbiamo una buona squadra, sono convinto che faremo una grande stagione. Uniti possiamo centrare gli obiettivi e magari vincere un trofeo per i tifosi, che se lo meritano. Possiamo farlo: in Europa League possiamo arrivare almeno in semifinale e provare a vincerla, perché no“. Così il centrocampista biancoceleste ai microfoni ufficiali del club, che ha accolto tanti volti nuovi. “Abbiamo perso grandi giocatori ma sono arrivati nuovi compagni che ci aiuteranno a migliorare la squadra – prosegue – Nuno Tavares è un grande giocatore, può diventare uno dei migliori terzini stranieri in Italia, ne sono sicuro al 100%. Baroni predilige un calcio focalizzato sul possesso palla, gli piace andare all’attacco”.

E ancora sul ruolo centrale della tifoseria della Lazio. “Quando scendiamo in campo dobbiamo combattere per loro e dare tutto – sottolinea, passando poi al bilancio della sua passata stagione – Posso ancora migliorare, fare più gol e assist: mi sento bene e sento di avere fiducia. Ho ottimi ricordi della Champions dell’anno scorso, abbiamo fatto un buon lavoro in quella competizione, la vittoria in casa contro il Bayern Monaco è stata un’ottima gara. Altro momento importante è stato quando abbiamo battuto la Roma nel derby, è stato fantastico”, conclude.