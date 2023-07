Lazio, concorrenza per Zaha: sul giocatore anche Fenerbahce e Al-Nassr

La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di rinforzi per poter tentare la riconferma in Italia e sognare il passaggio del turno in Champions League. In attacco oltre ad Orsolini del Bologna, ci sarebbe anche il nome di Wilfried Zaha attualmente svincolato dopo l’esperienza al Crystal Palace.

Sul giocatore, come riportano da Sky Sports in Inghilterra, ci sarebbe il forte interessamento della Lazio che comunque starebbe valutando anche altri profili sulla fascia, come Orsolini e Berardi. Su Zaha, però, non ci sarebbe solo la Lazio. Infatti non mancherebbe la concorrenza: anche Fenerbahce e Al-Nassr tentano il giocatore che però sarebbe prima in pensiero per capire i progetti di Maurizio Sarri.