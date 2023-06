La madre di Roberto Mancini: “La Champions League vinta dal City è anche merito suo”

Intervenuta a Un giorno da Pecora su Rai Radio Uno, la signora Marianna Puolo, mamma di Roberto Mancini, ha parlato dell’impatto del ct della Nazionale nei club in cui ha allenato a lungo, Manchester City e Inter, che si sono ritrovati pochi giorni fa in finale di Champions League. La sua teoria è molto chiara: “Non lo dice nessuno, ma prima dell’arrivo di mio figlio Roberto il Manchester City non vinceva da 40 anni, è stato lui a sistemare tutto e a rendere la squadra vincente dopo tanto tempo. La vittoria della Champions di Guardiola è anche merito mio figlio. E anche all’Inter: quanti anni erano che non vinceva prima del suo arrivo?”.