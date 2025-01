La Juventus parteciperà alla seconda edizione dell’Infinity League: ecco di cosa si tratta e quando si terrà questo innovativo torneo organizzato (e ovviamente trasmesso) da Dazn. Il club bianconero ha infatti annunciato quest’oggi la propria presenza, a marzo, alla manifestazione indoor di Monaco di Baviera, che fonde sport, tecnologia e spettacolo con un format innovativo all’interno della pausa per le nazionali. La Vecchia Signora è la prima società italiana a prendere parte a questo appuntamento, e lo farà insieme ai padroni di casa del Bayern Monaco, al Borussia Dortmund e a una quarta squadra di livello internazionale ancora da annunciare.

L’evento si terrà il 22 marzo nella città bavarese e sarà trasmesso gratuitamente e in diretta su Dazn, che è anche l’organizzatore. Come detto, il format è molto innovativo: ecco di seguito alcuni dettagli. I club invitati si presenteranno con delle squadre miste, al cui interno ci saranno tesserati, leggende del calcio e del passato della stessa squadra, giovani promesse e anche dei content creator e dei tifosi vip. Le partite si giocheranno indoor e avranno una durata di 20 minuti: un tempo sarà giocato dalla formazione maschile, il secondo tempo da quella femminile, il tutto allo scopo di intrattenere la platea più ampia possibile, sia dal vivo che da casa. L’Infinity League fa leva su tecnologie molto avanzate, come spiega la stessa Juventus in una nota.

Per esempio, l’ASB GlassFloor, un pavimento sportivo con l’implementazione dei LED, con cui si potrà ottenere un effetto immersivo mai provato prima. Sarà possibile riprodurre e tracciare i movimenti dei giocatori, rendendo coinvolgente e interattivo il gioco. L’uso di bodycam e microfoni indossati direttamente dai giocatori consentiranno agli spettatori, inoltre, di seguire le partite da una prospettiva inedita. E Dazn consentirà, per mezzo di FanZone, di interagire in diretta con l’evento grazie alla sezione dei commenti live. Oltre al gioco in se e per se, non mancheranno anche delle esibizioni musicali che aumenteranno la portata dell’intrattenimento di questa Infinity League.

“Con questa partecipazione, la Juventus continua a esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio, con l’obiettivo di offrire ai tifosi esperienze sempre più coinvolgenti e innovative: non vi resta che restare sintonizzati per conoscere quali saranno i protagonisti della squadra bianconera!”, si legge nel comunicato diffuso dal club bianconero.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Questa la nota diffusa in merito dalla stessa emittente e organizzatrice dell’evento: “Dopo il successo della prima edizione dell’Infinity League con la finale che ha registrato oltre due milioni di spettatori solo in Germania, sabato 22 marzo DAZN porterà a Monaco di Baviera la seconda edizione del torneo di calcio di nuova generazione che vedrà alcune delle migliori squadre del mondo sfidarsi in un’arena altamente tecnologica e immersiva. Grande novità dell’edizione 2025 è la partecipazione, per la prima volta in assoluto, di un club del massimo campionato di calcio italiano: la squadra della Juventus con una formazione ‘speciale’ si unirà ai giganti tedeschi del FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, per un evento unico che mira a ridefinire il futuro del calcio facendo leva su una nuova concezione di gioco. Con la partecipazione della Juventus alla guida di questo format rivoluzionario, l’ambizione internazionale dell’Infinity League si rafforza ancora di più. La squadra bianconera che eccezionalmente scenderà in campo, infatti, porta con sé un bagaglio di grande esperienza calcistica, un track-record assoluto e soprattutto una fanbase di tifosi presenti in tutto il mondo. La sua partecipazione all’Infinity League, combinata alla presenza di un quarto club internazionale di alto livello che verrà annunciato a breve, testimonia l’attrattiva internazionale dell’evento oltre la crescente influenza della Serie A sulla scena mondiale. La seconda edizione dell’Infinity League verrà trasmessa su DAZN, anche in modalità gratuita a livello globale, con la diretta che sarà disponibile anche per i tifosi in Italia”.