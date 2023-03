Curling, Mondiali femminili 2023: l’Italia batte la Danimarca, quarto successo per le azzurre

L’Italia batte la Danimarca e conquista la quarta vittoria nei Mondiali femminili 2023 di curling in corso di svolgimento a Sandviken, in Svezia. La selezione azzurra si impone con il punteggio di 7-5, salendo al terzo posto in classifica in attesa che scendano in campo le altre selezioni impegnate più tardi.

LA CRONACA – Cominciano subito bene Constantini e compagne, che chiudono il secondo end in vantaggio ma subiscono il ribaltamento nel terzo parziale. Dopo l’annullamento del quarto end, le azzurre arrivano a metà gara sul 3-2 e da quel momento sono imprendibili. Nel decimo e ultimo end della gara l’Italia deve solo amministrare il punteggio di 7-4 raggiunto nel penultimo parziale, e con il solo punto subito nel finale ottiene la quarta vittoria nella manifestazione.