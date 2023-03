Kylian Mbappé è il miglior calciatore del momento?

Kylian Mbappé, giovane giocatore francese, è già conosciuto in tutto il mondo come una delle stelle più brillanti del calcio. Nonostante l’età, è riuscito a conquistare titoli importanti e ha già segnato 9 reti nelle fasi finali dei Campionati Mondiali, un numero che molti giocatori più esperti possono solo sognare. Sulle sue prestazioni si può puntare con i migliori bookmaker, anche tramite l’offerta di benvenuto Sisal, ma Mbappé può davvero essere considerato il miglior calciatore del momento Questa è la domanda alla quale proveremo a dare una risposta in questo articolo, analizzando i risultati di Kylian Mbappé, che già a 25 anni si distingue per un palmares particolarmente ricco.

Kylian Mbappé, è lui il migliore al mondo?

La storia di Mbappé fa emergere subito una cosa; il giocatore è un predestinato. Già appena maggiorenne è riuscito a vincere il campionato francese con il Monaco, riuscendo a superare il Paris Saint-Germain nella stagione 2016-2017, per poi andare a prendersi la possibilità di giocare una finale di Champions. L’anno successivo viene chiamato tra i ranghi del PSG, una squadra che gli dà la possibilità di crescere ulteriormente e guadagnarsi l’occasione di giocare nelle più grandi competizioni europee, partendo proprio dalla Champions League. Nella stagione 2018-2019 conquista il suo primo premio come capocannoniere della Ligue 1 con 33 goal totali, un titolo che poi riuscirà a vincere per ben 4 volte, senza contare la stagione corrente.

Andando per gradi, Mbappé ha finora vinto 5 campionati francesi, con il sesto forse in arrivo, ma vanno sicuramente menzionati i successi con la nazionale, un Campionato Mondiale nel 2018 in Russia, una UEFA Nations League nel 2020-2021 e un secondo posto ai Mondiali in Qatar nel 2022. Proprio nell’ultima edizione dei Mondiali ha vinto il premio di Scarpa d’Oro con 8 reti segnate in totale.

Oltre ai vari titoli vinti finora, Mbappé si è guadagnato il rispetto del mondo calcistico a suon di gol. Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, a febbraio ha affermato che proprio il francese è il miglior calciatore al mondo. D’altronde, si sa che un giocatore come Mbappé è capace di ribaltare le partite in pochi minuti, come ha dimostrato anche nella finale dei Mondiali in Qatar giocata contro l’Argentina. Certo, il giovane talento francese deve ancora conquistarsi la gloria che contraddistingue da anni giocatori del calibro di Messi e Ronaldo, calciatori che hanno entrambi segnato una generazione sia di giocatori che di appassionati di questo sport. Tuttavia, Mbappé ha le carte in regola e già un Mondiale in tasca, per diventare una delle stelle più luminose del calcio a livello mondiale e per lasciare il suo segno nella storia.

Ovviamente, il panorama calcistico non smette di sfornare talenti e fra i suoi ‘rivali’ principali in termini di talenti giovani già affermati va menzionato anche Erling Haaland, giocatore norvegese e chiave del Manchester City, reduce da cinque gol in Champions League contro il Lipsia agli ottavi di finale e pronto a battere un record dopo l’altro con le sue reti.