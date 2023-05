Kissinger: “Calcio sport meraviglioso per le masse, affascinato da Beckenbauer”

In occasione del suo centesimo compleanno, Henry Kissinger ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del Bayern Monaco. Membro onorario del club dal 1989, l’ex Segretario di Stato americano, prima di Nixon e poi di Ford, ha toccato vari temi, a partire dalla bellezza del calcio: “È un gioco fantastico per le masse, in grado di identificarsi con le loro passioni, trionfi e delusioni. Garantisce una dipendenza a vita di speranza, meraviglioso ed euforia. Si tratta di un gioco molto diverso rispetto agli sport più popolari negli Usa come il baseball o il football americano. Questi ispirano attraverso la perfezione delle ripetizioni, mentre il calcio lo fa attraverso l’improvvisazione di soluzioni e strategie in evoluzione“.

Kissinger ha poi svelato un suo debole per Franz Beckenbauer: “Per la prima volta lo vidi giocare nella finale dei Mondiali 1974, quando guidò la sua squadra al successi contro i più forti (tecnicamente) Paesi Bassi. Giocava da libero e fu in grado di dare una nuova profondità al ruolo, dandogli anche una dimensione offensiva. Ero affascinato da lui e da come distribuiva la palla ai compagni. È diventato un mito e specialmente in tempi così privi di ispirazione come quelli che stiamo vivendo lo apprezzo più che mai“.