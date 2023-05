Verso Spezia-Torino, Juric: “Ci giochiamo tanto. Ottavo posto? Pesano i due rigori negati con il Monza”

Le speranze di raggiungere lottavo posto del Torino passano dalla sfida esterna di La Spezia contro lo squadra di Semplici che punta alla salvezza e quindi alla permanenza in Serie A anche nella prossima stagione. Davanti ai bianconeri ci sarà un Torino in cerca di punti per continuare una corsa complicata all’ottavo posto. Juric ha così parlato in conferenza stampa.

Sulla partita: “C’è tanto da giocarsi. La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo voglia di fare alla grande le ultime due. Abbiamo una striscia positiva di prestazioni e punti e vogliamo continuare così. L’altro giorno ci è mancata proprio la tecnica. Abbiamo fatto tante belle cose, ma abbiamo sbagliato tanto negli ultimi passaggi. Altre volte sbagliavamo le occasioni per le parate degli avversari, mentre ora abbiamo mancato clamorosamente l’ultimo passaggio in 10-12 occasioni. Il gol si fa con la tecnica. Se non metti carattere e determinazione non c’è partita, per noi è sempre stato così. Quello non deve mancare mai“.

Sull’ottavo posto: “L’unico rammarico è la sfida contro il Monza, meritavamo di vincere e c’erano due rigori netti: influiva sulla classifica, è stata una partita pesante per l’arbitraggio. In quella partita non è stata colpa nostra”