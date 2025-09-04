Calciomercato Juventus Women, che colpaccio per le bianconere! Dall’Arsenal è arrivata Lia Wälti per la mediana

Da avversaria nella scorsa Women’s Champions League a compagna di squadra: Lia Wälti è ufficialmente una nuova giocatrice della Juventus Women. La capitana della nazionale svizzera ha lasciato le Gunners dopo sette anni di amore per sposare il progetto bianconero, che nel mercato ancora in corso ha salutato Sofia Cantore e Lisa Boattin.

Asciugatasi le lacrime per le due perdite di alto livello, la formazione bianconera ha piazzato il colpaccio portando in Italia la top player. L’arrivo di Wälti dall’Arsenal è un altro splendido messaggio per il movimento calcistico femminile italiano: la Serie A sta diventando “grande”, ed è destinata ad attirare sempre più calciatrici dall’estero.

Lia Wälti è una nuova giocatrice della Juventus Women: chi è la top player ex Arsenal

Per le appassionate e gli appassionati di calcio femminile, il nome di “Lia Wälti” rimanda a una giocatrice dal talento puro che si è presa sulle spalle la nazionale svizzera nell’ultimo Europeo e ha trascorso i suoi ultimi anni di carriera in Inghilterra alla corte dell’Arsenal, una delle formazioni più competitive e forti in Europa.

Fresca di vittoria della Women’s Champions League con la maglia della formazione del nord di Londra, Wälti ha lasciato le Gunners per cominciare un nuovo capitolo calcistico in Italia nella formazione che nell’ultimo anno ha cominciato ad attirare gli sguardi esteri e ha vinto Scudetto e Coppa Italia.

La dirigenza bianconera si è affidata a una delle calciatrici più forti nel suo ruolo: più di 100 presenze, una Women’s Champions League, un campionato inglese e due FA Women’s League Cup nella sua bacheca londinese.

Ufficializzata nel primo pomeriggio, la giocatrice ha scelto il 13 come numero da portare sulle spalle, quello che apparteneva a Lisa Boattin. La decisione di approdare nel campionato italiano è dovuta a una linea personale ben precisa.

Lia Wälti e la scelta del bianconero: la calciatrice ha le idee chiare sul proprio futuro

Wälti ha firmato un contratto che la legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2027, avrà di fronte a sé due anni per poter competere ancora ad altissimo livello, come d’altronde ha fatto nel corso di tutta la propria carriera.

La scelta del bianconero della Juventus, malgrado la Serie A sia ancora piuttosto indietro a livello di qualità rispetto al campionato inglese, è stata per lei molto semplice, in quanto il campionato italiano sta crescendo e, cosa non meno importante, la Juventus è stata anche la casa di Alisha Lehmann e lo è ancora di Viola Calligaris, sue compagne di squadra in nazionale.

«Ho percepito che apprezzano il mio modo di giocare e che hanno grandi obiettivi, vogliono vincere trofei. La squadra è forte e il campionato italiano è cresciuto molto negli ultimi anni. Mi hanno davvero impressionato la scorsa stagione», ha dichiarato la svizzera ai canali ufficiali della società dopo aver firmato il contratto.

L’obiettivo primario rimane quello di vincere il più possibile con la maglia della Juventus: in particolare, «In Europa arrivare ai quarti di finale sarebbe un grande traguardo. A livello personale voglio adattarmi e integrarmi il più velocemente possibile, imparare una nuova lingua, un nuovo stile di calcio e migliorare il mio gioco.»