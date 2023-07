Juventus vicino a van der Sar: “Forza Edwin”

La Juventus ha condiviso sui propri social il tweet dell’Ajax in cui il club olandese ha dato la notizia dell’emorragia subita dall’ex portiere van der Sar, scrivendo “Forza Edwin”. L’ex dg dei lancieri è stato colpito dal malore mentre era in vacanza su un’isola croata ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale. Attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Van der Sar ha indossato la maglia bianconera per due stagioni: dal 1999 al 2001.