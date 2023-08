Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz fino al 2027

Una delle note più liete dell’estate della Juventus è la scoperta del giovane talento Kenan Yildiz, classe 2005, che opererà da questa stagione stabilmente nella prima squadra di Massimiliano Allegri. Passato alla storia per l’imposizione da parte del tecnico di tagliarsi i capelli, Yildiz ha voluto fortemente proseguire la sua storia alla Vecchia Signora. E’ arrivato per lui il rinnovo di contratto.

Il giovane talento bianconero, classe 2005, ha firmato l’accordo che lo legherà al club torinese fino al 2027, dopo aver impressionato nel corso delle prime settimane della nuova stagione. Dalla tournèe negli Stati Uniti fino all’esordio in Serie A contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Sono davvero molto felice di far parte di questo club. Al momento non ho parole, è quasi troppo bello per essere vero! I miei obiettivi sono quelli di migliorare ogni giorno, lavorando sul campo cercando di imparare il più possibile per proseguire il mio percorso di crescita qui all’interno della Juventus. Non mi aspettavo questo rinnovo così presto, ma ho lavorato duramente e spero di poter continuare così”