Juventus, Tuttosport: ipotesi patteggiamento per restare senza Europa una sola stagione

Sono settimane decisive per la Juventus, sul campo e fuori. La squadra è in lotta per un piazzamento nelle prime quattro in Serie A e soprattutto cerca il successo in Europa League, mentre la società con i legali studia le possibili azioni sul fronte della giustizia sportiva. Dopo le motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia dello Sport una nuova penalizzazione è certa e ora i bianconeri sono al lavoro per scongiurare l’ipotesi di vedersi allontanati dalle competizioni europee per più di una stagione, considerando che c’è ancora da sviluppare il filone relativo agli stipendi. Per questo motivo – spiega Tuttosport – il club sta pensando ad un patteggiamento per contenere le sanzioni e allo stesso tempo velocizzarle, in modo da vedersi compromessa ‘solamente’ la prossima stagione europea.