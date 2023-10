Juventus-Torino, Juric: “Disturbato dal fatto che non li battiamo mai. In difesa gioca Tameze”

Nella giornata della vigilia del match contro la Juventus all’Allianz Stadium, c’è stata la conferenza stampa di Ivan Juric che ha voluto scuotere l’ambiente sottolineando la poca attitudine del suo Toro a battere la Vecchia Signora. Queste le parole di Juric.

Juric: “Ho imparato che non vinciamo mai, è una cosa che mi disturba: vorrei cambiare l’andamento. La diversità è che una squadra è molto forte e l’altra molto meno, a Genova le società sono equilibrate. Noi abbiamo fatto gare equilibrate con la Juve, decise da calci piazzati. I gol presi contro la Juve c’era tutto, anche dominanza di forza fisica: qua ricordo una spinta perché l’altro è arrivato con più potenza. A favore li facciamo bene, Ilic batte bene e l’altra volta male. Lazaro ha sempre battuto sempre tutto. Ci vuole qualità del battitore e grande determinazione per segnare, mentre dietro non abbiamo fisicità. Ho visto due Juve diverse: affrontavano gare con aggressione, tipo Udine prendendosi rischi dietro e con tanta forza fisica, mentre con l’Atalanta erano bassi e aspettavano per ripartire il contropiede. Mi aspetto una Juve aggressiva, che recuperi palla in avanti. Non avremo tempo da perdere, dovremo fare azioni veloci”.

Sulle scelte di formazione: “Zima si è allenato con noi ma non è pronto dall’inizio, magari può fare uno spezzone. Gli altri invece non recuperano. E’ un po’ come quando c’era Belotti, vedevo meno determinazione. Mi sembra che questa situazione si sta un po’ ripetendo. Lui è importantissimo, magari è una cosa inconscia ma deve mettere ancora più rabbia. Come faceva quando era sicuro di partire titolare“.