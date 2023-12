Verso Juventus-Roma: seduta mattutina per i bianconeri dopo il Natale

La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo il Natale per preparare il big match contro la Roma in programma nella prossima giornata di Serie A. I bianconeri stanno dando la caccia all’Inter capolista e per farlo dovranno passare sull’insidiosa sfida dell’Allianz contro la squadra di Josè Mourinho.

Squadra in campo al mattino, con menu che prevedeva lavoro tecnico a gruppi, possesso schierato e consueta partitella finale, disputata a metà campo. Domani bianconeri di nuovo al lavoro al mattino, con Allegri che inizierà a preparare e ad avere un’idea più chiara su chi schierare.