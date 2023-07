Juventus, quest’estate niente Vilar Perosa: appuntamento al 9 agosto direttamente allo Stadium

La Juventus è pronta per ripartire nella stagione che dovrà essere quella della svolta, del ritorno alla vittoria nel terzo anno dell’Allegri 2.0 con la casacca bianconera. Il tecnico toscano si aspetta movimenti sul mercato da parte della società, ma nel frattempo continuerà a lavorare con quello che ha disposizione.

I tifosi attendono fiduciosi dal mercato, e nel frattempo, sono stati chiamati a radunarsi allo Stadium per due avvenimenti importanti: il primo riguarderà 24 luglio sarà il giorno del centenario della prima presidenza Agnelli, quella di Edoardo, in carica proprio a partire dal 24 luglio 1923 – fa sapere il club in una nota – e quel giorno sarà un’occasione da vivere insieme, attraverso i nostri canali digitali”.

Il 9 agosto, invece, sarà tempo di amichevole tradizionale in famiglia, ma non in quel di Vilar Perosa. Sarà, infatti, la prima stagione dopo tempo che non ci sarà nella sede degli Agnelli l’amichevole in famiglia. Comunque la società bianconera ha deciso di mettere in atto una giornata in famiglia, fra staff, giocatori e tifosi in quel dell’Allianz Stadium.

Sono arrivate le parole del Sindaco di Vilar Perosa, Marco Ventre che ha così commentato: “Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C.Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a Villar Perosa. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una grande festa di sport e del popolo juventino. Spero che nel libro della nostra storia questa sia l’unica pagina bianca a cui seguiranno pagine di festa, colore e vera tradizione bianconera“.