Manchester United, disastro totale: 50% di sconfitte in stagione e nuovo record negativo

Disastro totale per il Manchester United. Con la sconfitta contro il Bayer Monaco è arrivata la clamorosa eliminazione non solo dalla Champions League, ma anche dall’Europa League, fuori dalle coppe a dicembre la formazione di un Ten Hag sempre più sulla graticola. E ci sono dei numeri a dire tutto: in 24 partite stagionali sono arrivate 12 sconfitte, dunque il 50% esatto, un dato non accettabile per un club come i Red Devils. E inoltre, ci sono 15 gol subiti in 6 partite dei gironi, il record negativo di sempre per una formazione inglese in Champions ai gironi.

“Non l’abbiamo persa oggi. Abbiamo fatto buone prestazioni e commesso errori. Anche oggi la prestazione è stata molto buona, non meritavamo di perdere e invece è successo”, ha commentato Ten Hag.