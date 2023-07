Juventus, Giletti: “Bonucci fuori rosa mi rattrista. Vlahovic? Perderlo sarebbe un peccato”

Uno dei tifosi famosi della Juventus è sicuramente Massimo Giletti che non ha mai nascosto la sua fede juventina. Il conduttore televisivo è stato intervistato Tag24,it in merito al fatto che la Juventus di Allegri ha deciso di mettere da parte Leonardo Bonucci.

Queste le parole di Giletti: “È una decisione che mi rattrista, perché sono dell’idea che vengono sempre prima i rapporti umani. La Juventus deve prendere delle decisioni molte nette, molto forti. Deve sfoltire la rosa e il monte ingaggio. Giuntoli arriva da Napoli, dove ha fatto nella società qualcosa di straordinario. Il monte premi ingaggio era bassissimo e ha vinto lo scudetto. Questa è la strada”.

Poi su Vlahovic: “Non ho mai creduto ai giocatori che arrivano, sono fenomeni e l’anno dopo non producono. Giocare con la maglia della Juventus è molto pesante. Questo dimostra la non grande annata di Vlahovic che ha sentito il peso di una squadra. Soprattutto non è riuscito a gestire i momenti importanti. Oggi sarebbe una follia darlo via, a meno di un’offerta molto importante. Poi tutto dipende da Mbappe. Se va via, si apre un giro di centroavanti enorme. Su Vlahovic abbiamo investito molto, darlo via sarebbe un peccato”.