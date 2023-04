Juventus, Danilo: “Dopo la sconfitta contro il Maccabi abbiamo svoltato. 15 punti in più? Premio alla squadra”

Dopo l’arrivo in semifinale dell’Europa League della Juventus, ha parlato Danilo dal Portogallo dopo la partita pareggiata contro lo Sporting Lisbona ai microfoni di Sky Sport. Il brasiliano ha raccontato la stagione juventina, commentando anche la restituzione dei 15 punti in classifica dal Collegio Federale.

Le parole di Danilo sulla stagione: “Abbiamo giocato una partita preparata nel modo giusto, contro una squadra come lo Sporting con tanti giovani e un allenatore molto bravo. La squadra merita questo passaggio del turno, dopo la sconfitta col Maccabi e il derby col Torino abbiamo svoltato. Sono stati mesi duri per la Juventus e per noi calciatori, visto tutto quello che è successo fuori dal campo. Contro il Napoli domenica dovremmo dare una dimostrazione di forza, per poi tornare ancora più concentrati sull’Europa League“.

Sulla restituzione dei punti: “Sicuramente più bello guardare la classifica. Questa sentenza la vedo come un premio per noi giocatori, per il nostro lavoro sul campo che è sempre stato impeccabile per quanto mi riguarda. Un plauso anche ai tanti giovani calciatori che abbiamo, alcuni provenienti dalla Next Gen, che hanno dimostrato di avere tanto potenziale e di poter rappresentare un vero potenziale per questo club“.