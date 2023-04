F1 Azerbaigian 2023, Alonso: “Baku è una sfida unica per noi piloti”

Alla vigilia del Gran Premio di F1 dell’Azerbaigian 2023, Fernando Alonso ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “La pista presenta a noi piloti una sfida unica, poiché affrontiamo molti tratti stretti a bassa velocità e poi rettilinei ad altissima velocità che creano molte opportunità di rischi. Ho ricaricato le batterie dopo un inizio di stagione ad alto tasso di adrenalina e ora non vedo l’ora che arrivi Baku”.

E ancora: “Sono entusiasta di vedere il ritorno della Sprint. Abbiamo visto alcune gare divertenti in passato lì e sono sicuro che questa volta non sarà diverso, soprattutto ora con due sessioni di qualifiche e due gare. Dopo tre gare conosciamo meglio la nostra macchina, ma dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato in Australia e continuare a sviluppare nei prossimi appuntamenti”.