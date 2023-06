Juventus, Barzagli: “Il no all’Arabia di Allegri mi ha fatto capire quanto lui sia orgoglioso”

Andrea Barzagli ha parlato del futuro della Juventus che sarà costeggiato ancora dalla presenza in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha avuto in Andrea Barzagli uno dei suoi grandi argini della difesa nei primi anni in bianconero. Proprio Barzagli ha parlato ai microfoni de La Repubblica, sottolineando quanto il tecnico toscano tenga alla causa Juventus.

Le parole di Barzagli su Allegri: “Il rifiuto ad andare in Arabia Saudita? Questa decisione per me fa capire quanta convinzione abbia di rimanere alla Juventus e con quali intenzioni voglia ripartire uno orgoglioso come lui“.

Sul mercato juventino: “Il mercato sta iniziando a carburare adesso, bisognerà vedere chi arriverà e chi andrà via. Però è un gran bel segnale il rinnovo di Rabiot, un centrocampista moderno, di grande motore e grande qualità, che all’inizio in pochi avevano capito”