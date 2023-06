Juventus, attesa per Weah: l’americano è a Torino, domani le visite mediche

La Juventus porta la bandiera americana per il suo primo colpo di mercato dell’estate 2023. Si tratta di Timothy Weah, esterno figlio d’arte che ha voluto fortemente abbracciare il progetto della Vecchia Signora. L’americano è arrivato a Torino nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno. Questione di ore poi per le visite mediche e per la firma sul contratto.

Come si apprende anche dal sito ufficiale della Juventus, Weah è arrivato all’aeroporto di Caselle nel pomeriggio di mercoledì per prepararsi all’iter delle visite mediche e della firma del contratto. L’esterno americano arriva dal Lille con la formula del trasferimento a titolo definitivo per 12 milioni di euro più bonus. La giornata di giovedì 29 giugno saranno previste tutte le visite mediche e poi la firma sul contratto.