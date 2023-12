Juventus, Allegri: “Contro il Frosinone non ci sarà Chiesa. Serve una gara seria”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa nella giornata che precede il match dello Stirpe contro il Frosinone prima delle feste di Natale. Il tecnico toscano ha analizzato la grande stagione dei giovani juventini in prestito in Ciociaria oltre a sottolineare l’assenza di Federico Chiesa che ha avuto un problema e rimarrà a casa.

Allegri: “Trasferta insidiosa, perché è l’ultima prima delle Feste, quindi ci vogliono attenzione e concentrazione. Inoltre hanno perso, recentemente in casa, solo col Napoli, e proprio a Napoli hanno pochi giorni fa giocato una grande partita. Servirà una gara seria. Chiesa ha sentito un fastidio al tendine rotuleo, quindi resta a casa. Chiunque giocherà dovrà dare il massimo, perché domani il risultato è troppo importante. Stiamo facendo tutti un buon percorso di crescita. Rabiot sta bene, domani gioca. Mllik quando è stato chiamato in causa è stato sempre determinante. Vlahovic ha 23 anni e ha fatto anche ultimamente ottime cose, io sono molto contento. Deve continuare il suo percorso di crescita e di maturazione per trovare equilibrio, sia nei momenti positivi che in quelli più difficili. Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge stanno facendo bene, ma non mi stupisce, a Frosinone c’è una società, un direttore sportivo e un allenatore molto bravi, una situazione ideale per il percorso di crescita dei ragazzi, di cui sono molto contento”.

E ancora: “Il campionato è ancora molto lungo, noi guardiamo dietro di noi, cercando di continuare a vincere per mantenere la posizione e contemporaneamente restare vicini all’Inter, che ripeto, è la favorita. A Genova abbiamo preso un gol troppo facile, facendo troppi errori nella stessa azione. Non ci si deve mai staccare dalla partita, perché si viene puniti. Weah? Sta meglio, anche se non ha ancora i 90 minuti“.