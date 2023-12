Juve Stabia-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Benevento, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Big match del Girone C che alle 16.00 di domenica 3 dicembre darà il suo via. Difronte la prima forza del campionato, la Juve Stabia e la seconda, il Benevento separate da 3 punti in classifica. Una vittoria per le Streghe aprirebbe ancora di più la lotta per il potere del Girone C. Un successo invece per la Juve Stabia potrebbe far alzare la voce e non poco ai padroni di casa di domani. Si parte alle 16.00 con il big match in diretta su Sky Sport 256 e NOW.

