Una vittoria di misura, di sacrificio, ma che ha un peso specifico enorme. L’Atalanta batte 3-2 l’Empoli al Gewiss Stadium nel match della diciassettesima giornata di Serie A e porta a undici la striscia di vittorie consecutive in campionato, ma soprattutto blinda la vetta della classifica per il terzo turno di campionato di fila (40 punti). All’Empoli non bastano i gol di Colombo ed Esposito, autori rispettivamente di quattro e cinque reti, tutte siglate in trasferta. Alla fine però è uno straordinario Charles De Ketelaere a prendersi la scena con la terza doppietta stagionale, che permette al belga di portarsi in doppia cifra di gol in tutte le competizioni prima dell’inizio del 2025. L’Atalanta si fa il Natale al primo posto.

IL RACCONTO DELLA GARA

Al 13′ a sorpresa è l’Empoli a sbloccare il risultato. La squadra toscana trova impreparata la Dea sugli sviluppi di una rimessa laterale, che mette in moto Henderson bravo a scaricare per Colombo, il cui sinistro non lascia scampo a Carnesecchi. Al gol si aggiunge un altro guaio per Gasperini, che perde per infortunio Retegui per un risentimento muscolare al 21′. Il cambio è obbligato e al suo posto entra Zaniolo, ammonito un minuto dopo. Al 34′ c’è l’1-1: Zappacosta converge e crossa in area, De Ketelaere ruba il tempo al suo diretto marcatore e di testa incorna verso l’angolo dove Vasquez non può arrivare. L’Atalanta alza il ritmo e sfiora il vantaggio al 41′ con un colpo di testa di Djimsiti che si stampa sul palo. Tutto rimandato al recupero, quando i tre uomini d’attacco della Dea orchestrano la rete del 2-1: cross di De Ketelaere, Zaniolo fa da sponda per Lookman che da pochi passi batte Vasquez. In avvio di ripresa l’Atalanta cerca il terzo gol e sembra il controllo, ma nel momento migliore dei padroni di casa l’Empoli pareggia. L’arbitro Feliciani viene richiamato al Var per un contatto in area tra Djimsiti e Grassi e al monitor concede il rigore: dagli undici metri si presenta Esposito che spiazza Carnesecchi e firma l’1-1. Serve un guizzo alla Dea per tornare in vantaggio. E a risolvere i problemi dell’Atalanta è il solito De Ketelaere che si libera di tre avversari e all’imbocco dell’area lascia partire un sinistro imprendibile per Vasquez.

PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – De Ketelaere 8. Non smette più di stupire. Dal nulla, nel momento più delicato e a corto di ossigeno, tira fuori dal cilindro la giocata da campione. Dieci gol stagionali al 22 dicembre.

PEGGIORE IN CAMPO – Djimsiti 5. Qualche responsabilità sui due gol. Non la sua miglior serata.

ARBITRO – Feliciani 5.5. Il rigore poteva essere fischiato in campo, mentre il richiamo al var appare un po’ forzato. Per il resto ha commesso qualche errore su contatti troppo leggeri fischiati.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6; Kossounou 6.5, Djimsiti 5 (25′ st Hien 6), Kolasinac 5.5; Bellanova 6 (35′ st Cuadrado sv), Pasalic 6, Ederson 6, Zappacosta 6.5 (25′ st Ruggeri 6); De Ketelaere 8, Retegui 6 (21′ pt Zaniolo 6.5), Lookman 6.5 (25′ st Samardzic 6).

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Palestra, Brescianini.

Allenatore: Gasperini 7.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6.5; Goglichidze 6 (35′ st Marianucci sv), Ismajli 6.5, Pezzella 6; Gyasi 5.5, Anjorin 6, Grassi 6.5 (25′ st Fazzini 6), Cacace 5.5; Esposito 6.5 (26′ st Maleh 6), Henderson 6.5 (39′ st Sambia sv); Colombo 6.5.

In panchina: Perisan, Seghetti, Tosto, El Biache, Ekong, Konate.

Allenatore: D’Aversa 6.5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 5.5

RETI: 13′ pt Colombo, 34′ pt De Ketelaere, 46′ pt Lookman; 12′ st Esposito (rig), 41′ st De Ketelaere.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 22.163.

Ammoniti: Zaniolo, D’Aversa, Pezzella. Angoli: 6-3 per l’Atalanta. Recupero: 2′; 6′.