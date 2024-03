Joe Barone: famiglia propone donazioni in memoria per ospedale San Raffaele

Non fiori, ma una donazione in memoria di Joe Barone per l’Ospedale San Raffaele di Milano. Questa la volontà della famiglia del dg della Fiorentina morto martedì al nosocomio milanese dopo il malore accusato domenica pomeriggio prima del match di campionato contro l’Atalanta. “La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina desiderano ringraziare tutti i tifosi viola, la gente comune, le Istituzioni politiche e sportive e tutti i Club che, in questi giorni di immenso dolore, hanno mostrato tutta la loro vicinanza ed hanno riempito di affetto giornate così piene di angoscia e tristezza”. Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito del club viola. “La famiglia Barone – si legge ancora nella nota – esprime, anche, la volontà di non ricevere omaggi floreali ma, per chi ne avesse il desiderio, di effettuare donazioni a favore dell’Ospedale San Raffaele di Milano”.