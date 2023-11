Italia Under 21, Bianco: “Con l’Irlanda ci giocheremo la qualificazione, non possiamo più sbagliare”

“Oggi è arrivato l’esordio con gol, può non contare nulla, ma alla fine del girone potrebbe pesare nella differenza reti. La gara con l’Irlanda sarà fondamentale, vincendo possiamo fare un passo importante, sappiamo già che abbiamo regalato due punti contro la Lettonia, non possiamo fare altre passi falsi”. Queste le parole del centrocampista della nazionale italiana under 21 Alessandro Bianco ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 7-0 contro San Marino.